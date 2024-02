'Tornado de mosquitos' causa pânico em moradores de cidade na Índia; veja vídeo

Um vídeo mostrando um 'tornado de mosquitos' em Pune, na Índia, viralizou nas redes sociais. Centenas de insetos trouxeram pânico para os moradores da área de Keshavnagar e Kharadi Gavthan, que ficaram confinados em suas casas por pelo menos quatro dias.

Na verdade, o que vemos no vídeo não são exatamente mosquitos, mas suas larvas, o que indica que a água do rio da região, o Mula-Mutha, está com suas águas poluídas com matéria orgânica. Esse material serve de alimento para as larvas, que crescem e se tornam mosquitos, que morrem logo após botar mais ovos. Com o aumento do nível do rio, esse fenômeno se intensificou.

Apesar das larvas serem inofensivas, os mosquitos são vetores de doenças, como dengue, malária e febre amarela. Na Índia, cerca de 40 milhões de pessoas são infectadas todos os anos por enfermidades transmitidas por esses insetos.