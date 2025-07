Tiroteio em Nova York: motivação, vítimas e tudo o que se sabe sobre o episódio

Na noite de segunda-feira, 28, um atirador deixou cinco pessoas mortas em um prédio comercial de Manhattan. O tiroteio aconteceu por volta das 18h, no número 345 da Park Avenue, onde fica a sede da NFL, o escritório da Blackstone.

O atirador, Shane Tamura, de 27 anos, entrou no edifício com um rifle M4 e iniciou o ataque no saguão. As autoridades inda investigam a motivação do episódio.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, informou que o Tamura aparentemente tinha como alvo a sede da NFL, mas entrou no elevador errado. De acordo com a polícia, ele tinha um histórico de problemas de saúde mental e deixava claro, em um bilhete encontrado em seu corpo, que guardava rancor contra a liga de futebol americano devido à luta contra a encefalopatia traumática crônica (CTE). A doença neurodegenerativa é associada a concussões e traumas repetidos na cabeça, comuns em esportes de contato, como o futebol americano.

Tamura havia jogado futebol americano no ensino médio, e manifestava o desejo no bilhete de que seu cérebro fosse estudado após sua morte.

Investigações em andamento

O tiroteio deixou um rastro de destruição. O policial da polícia de Nova York que estava de folga foi uma das primeiras vítimas, baleado no saguão ao tentar conter o atirador. Uma mulher também foi atingida enquanto tentava se proteger. Em seguida, Tamura se dirigiu ao balcão de segurança do prédio, onde matou um vigilante, antes de seguir para o 33º andar, onde, após matar mais uma pessoa, cometeu suicídio.

A evacuação do prédio foi rápida, e os funcionários foram guiados pelos policiais para saírem com as mãos levantadas, medida de segurança para garantir que ninguém estivesse armado. O edifício foi isolado. Não houve mais incidentes no local, e as operações da polícia seguiram por várias horas.

Entre as vítimas, estava Wesley LePatner, de 43 anos, executiva da Blackstone, que estava no escritório da empresa durante o ataque. A NFL também confirmou que um de seus funcionários foi gravemente ferido, embora o estado de saúde dele não tenha sido detalhado.

O que começou como um episódio isolado de violência em um prédio de escritórios agora se torna um complexo caso de investigação. A polícia revelou que Tamura viajou por diversos estados antes de chegar a Nova York, passando por locais como Nebraska e Iowa, até chegar à cidade por volta das 16h de segunda-feira.

Foi confirmado que ele tinha uma licença de porte de arma no estado de Nevada, onde morava.