Terremoto de 4,7 graus atinge cidade de Nova York

Um tremor de terra de 4,7 graus de magnitude atingou a cidade de Nova York na manhã desta sexta, 5. Não há dados iniciais sobre danos.

O terremoto teve o epicentro em White House Station, no estado de Nova Jersey, uma pequena cidade a cerca de 70 km da cidade de Nova York. O tremor ocorreu a 5 km de profundidade, às 10h23 na hora local (11h23 em Brasília), segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

De acordo com o New York Times, o tremor foi sentido em vários prédios de Nova York e sirenes dispararam pela cidade. Moradores receberam alertas nos celulares para buscarem proteção.

Um porta-voz do prefeito orientou os nova-iorquinos a se prepararem para novos tremores subsequentes, algo comum em terremotos. "Em caso de um novo tremor, vá para o chão, proteja a cabeça e o pescoço e se proteja sob uma estrutura sólida, como um móvel ou um batente de porta", disse.

Kathy Hochul, governadora de Nova York, disse que o tremor foi sentido em várias partes do estado. "Minha equipe está avaliando os impactos e qualquer dano que possa ter ocorrido, e vamos atualizar o público ao longo do dia", disse, em uma rede social.

O tremor foi sentido também em cidades como Filadélfia e Boston. Vários aeroportos da região suspenderam pousos e decolagens. Uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, que fica em Nova York, estava em andamento durante o tremor e foi interrompida brevemente.

Magnitude 5.5 struck struck New York and New Jersey. It was felt in UN Security Council, where cameras shook. Save the Children CEO Janti Soeripto, who was addressing the UNSC on Gaza, stopped speaking. Palestinian UN envoy Riyad Mansour quipped: “You’re making the ground shake.” pic.twitter.com/CtbyB1h83T

— Michelle Nichols (@michellenichols) April 5, 2024