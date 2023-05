Sindicatos franceses ameaçam deixar F1, Roland Garros e Cannes sem energia

Os sindicatos do setor de energia da França ameaçam deixar sem luz alguns dos eventos mais importantes do país, em protesto contra a reforma da Previdência do governo Emmanuel Macron.

Em carta aberta, sindicados ligados à Confederação Geral do Trabalho (CGT) ameaçaram cortar o abastecimento de eventos como o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, o Torneio de Roland Garros, de tênis, e o festival de cinema de Cannes, caso o governo Macron não retroceda na reforma.

A reforma da Previdência na França foi apresentada em forma de decreto, um artifício que o governo tem a prerrogativa de usar legalmente, mas que levou a protestos massivos no país nas últimas semanas.

"Macron prometeu 100 dias para apaziguar, e nós prometemos 100 dias de ação e de raiva", afirma o comunicado sindicatos, publicado após o encerramento do Conselho Geral dos sindicatos da Federação Nacional Mineira Energética CGT.

"O Festival de Cinema de Cannes, o Grande Prêmio de Mônaco, o Torneio de Roland Garros e o Festival de Avignon poderiam terminar na escuridão! Não deixaremos passar!", dizem os sindicalistas no texto.

No caso do GP de Monaco, embora seja realizado no principado, a prova é inteiramente dependente da rede elétrica francesa. Ainda que a prova em si possa ser realizada com geradores próprios, um corte no fornecimento de energia impediria a presença de público.

Mais tradicional das provas da Fórmula 1, o GP de Monaco está marcado para o fim de semana de 26 a 28 de maio;

Roland Garros, um dos quatro Grand Slams do tênis mundial, também começa no mesmo fim de semana e tem previsão de durar até 11 de junho.

O governo francês ainda não havia se pronunciado sobre o caso até o início da tarde deste domingo, 23.

(Com informações da Agência O Globo)