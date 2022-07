Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, morre após ser baleado durante discurso

O ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu nesta sexta-feira, 6, após ser baleado durante um evento de campanha, um ataque "absolutamente imperdoável" nas palavras do atual chefe de Governo, Fumio Kishida.

O ataque contra o político mais famoso do país, de 67 anos, aconteceu um pouco antes do meio-dia em Nara durante um comício para as eleições do Senado de domingo, apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas.

Segundo a agência Reuters, o ex-premiê sofreu uma parada cardiorrespiratória antes de ser levado ao Hospital da Universidade de Medicina de Nara.

O atual primeiro-ministro Fumio Kishida disse que Abe estava em estado muito grave e condenou o ataque. "É um ato de barbárie durante a campanha eleitoral, que é a base da democracia, e é absolutamente imperdoável. Condeno este ato nos termos mais fortes", completou Kishida.

Um homem de 40 anos, suspeito do ataque, foi detido por tentativa de assassinato e teve uma arma confiscada, informou o canal NHK, que citou fontes policiais.

Mais informações em instantes.