Rei Charles III retoma hoje as funções públicas após diagnóstico de câncer

O rei Charles III fará sua primeira aparição pública oficial nesta terça-feira, 30, desde que foi diagnosticado com câncer, depois de os médicos terem indicado que estavam “muito encorajados” com o progresso de seu tratamento.

O chefe de Estado britânico e sua esposa, a rainha Camilla Parker-Bowles, planejam visitar um centro de tratamento de câncer, para falar com especialistas e pacientes.

Charles, de 75 anos, suspendeu suas atividades públicas em fevereiro, quando sua doença foi detectada enquanto recebia tratamento para uma inflamação na próstata. A natureza exata do câncer que afeta o rei da Inglaterra ainda não foi revelada.

O evento de terça-feira, o primeiro de vários compromissos programados para as próximas semanas, foi planejado para aumentar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e destacar a investigação inovadora.

O rei patrocina a Cancer Research UK e a Macmillan Cancer Support, enquanto a rainha é presidente da Maggie's, outra organização de apoio aos doentes de câncer.

Charles, que herdou o trono em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, foi coroado rei em 6 de maio de 2023.

Desde o diagnóstico, ele foi atendido em cultos religiosos e em algumas audiências. Ele também continuou seus negócios oficiais de Estado.

Na sexta-feira, 26, o Palácio de Buckingham disse que os médicos estavam “muito encorajados” com o progresso do tratamento e se sentiam “positivos” com a recuperação do monarca.

O tratamento ambulatorial continuará, mas a agenda nas próximas semanas será reduzida e sujeita ao aconselhamento dos médicos, disse um porta-voz do palácio.

Um dos compromissos planejados é a visita de Estado do Imperador Naruhito e da Imperatriz Masako, do Japão, em junho.