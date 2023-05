Presidente da Ucrânia acusa Rússia de atacar museu; ataque deixa um morto e 10 feridos

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky denunciou nesta terça-feira, 25, um ataque russo contra um museu de Kupiansk (nordeste), que deixou pelo menos um morto e 10 feridos.

"No momento fomos informados sobre a morte de um funcionário do museu e 10 feridos", afirmou Zelensky em uma mensagem no Telegram, na qual condenou os russos que "matam os ucranianos com métodos absolutamente atrozes". "Ainda há pessoa sob os escombros", acrescentou. "Todos os culpados por estes crimes de guerra serão levados à justiça, sem piedade", prometeu o chefe de Estado ucraniano.

Zelensky afirmou que o ataque aconteceu no centro de Kupiansk, "contra um museu local de história", próximo da frente de batalha. Ele publicou um vídeo na mesma plataforma que mostra um edifício destruído. "O país terrorista está fazendo todo o possível para nos destruir por completo", denunciou. "Devemos responder e faremos isto", acrescentou.

Cidade tomada nos primeiros dias de guerra

Antes da guerra, Kupiansk tinha mais de 25.000 habitantes. A cidade foi tomada pelos russos nos primeiros dias da invasão, há mais de um ano, mas os ucranianos conseguiram retomar a localidade em setembro. No início de 2023 as tropas de Moscou voltaram a atacar a região. O governo da Ucrânia ordenou no início de março que as pessoas vulneráveis deixassem a cidade.