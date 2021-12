Portugal recomenda vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19

A autoridade de saúde portuguesa recomendou nesta terça-feira, 7, a vacina contra a covid-19 para os menores de 5 a 11 anos, quando o país (com uma das taxas de vacinação mais altas do mundo) registra um aumento de casos.

A recomendação da Direção-Geral de Saúde (DGS) se baseia na opinião "favorável" de uma comissão técnica que avaliou os riscos e os benefícios da vacinação em cerca de 640.000 menores potencialmente expostos.

Embora os sintomas nos menores de 11 anos "sejam geralmente leves", alguns podem desenvolver "formas graves de covid-19" mesmo que não tenham comorbidades, explicou a DGS em comunicado.

Desse modo, Portugal se junta a Itália, Grécia e Espanha como um dos países que deram seu aval para a vacina menos forte desenvolvida pela Pfizer para crianças, que tem a autorização do regulador europeu de medicamento.

Portugal dará prioridade aos menores com doenças de risco, segundo as autoridades sanitárias, que anunciarão na sexta-feira o calendário desta campanha de vacinação.

Com 88,5% de sua população vacinada, Portugal é o país da Europa com a maior taxa de vacinação do continente.

Embora tenha visto no outono um aumento de casos menos acentuado do que em outros países europeus, Portugal quis reforçar as medidas sanitárias, ampliando o uso de máscaras e do passaporte de covid-19.