ONU pede à Colômbia garantias para eleição de procurador-geral

As Nações Unidas pediram nesta quarta-feira, 14, ao governo colombiano que garanta as condições para a eleição de um novo procurador-geral "sem interferência", após um cerco de partidários do presidente Gustavo Petro contra os magistrados que elegeram o novo chefe do Ministério Público.

A Suprema Corte de Justiça (CSJ) deveria ter nomeado um promotor em dezembro para substituir Francisco Barbosa, um forte crítico do presidente esquerdista, mas, por falta de um acordo, o órgão judicial ficou sob o comando interino de sua vice-procuradora e aliada, Martha Mancera.

As manifestações convocadas por Petro levaram, na tarde de quinta-feira, a um bloqueio de acesso ao prédio onde os juízes estavam deliberando sobre a nomeação, que a mais alta corte do país descreveu como um "bloqueio violento e ilegal".

O escritório de direitos humanos da ONU "pede ao Estado, particularmente ao governo, que forneça garantias para que a Suprema Corte de Justiça possa concluir a seleção de um novo promotor, sem interferência de qualquer tipo", pediu a organização em um comunicado.

A ONU também pediu que a Suprema Corte "conclua o processo de seleção de um novo promotor no menor tempo possível".

Na segunda-feira, chegou ao fim o mandato de procurador-geral de Barbosa, a quem Petro acusou de tentar derrubá-lo ao manipular uma investigação sobre doações para sua campanha eleitoral que o levou ao poder.

O Gabinete do Procurador-Geral tem um "papel transcendental" na garantia do "acesso à justiça, consolidação democrática e Estado de Direito", disse a ONU.

Para a ONU, a seleção do promotor "deve obedecer aos critérios de transparência, publicidade, não discriminação, acesso à informação, treinamento, mérito e não interferência".

O tribunal superior votará novamente sobre a lista de candidatos, todos eles mulheres, em 22 de fevereiro.

"A ONU pede a eleição de um novo promotor. Não é mais apenas o povo da Colômbia que é o verdadeiro soberano, mas agora é o mundo. É uma questão de cumprir a Constituição e a decência", reagiu Petro, que criticou o atraso na eleição em várias ocasiões.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) também pediu no dia anterior a escolha do procurador-geral "o mais rápido possível" para evitar "o enfraquecimento do sistema judiciário" na Colômbia.