Novos ataques da Rússia matam pelo menos 20 pessoas na Ucrânia

Pelo menos 20 pessoas morreram em ataques russos que atingiram diversas regiões da Ucrânia durante a madrugada deste sábado, incluindo as cidades de Donetsk e Kharkiv, segundo autoridades ucranianas. Além das vítimas fatais, o bombardeio danificou oito edifícios residenciais e um prédio administrativo na cidade de Dobropillya, na região de Donetsk.

O aumento da ofensiva russa ocorre em meio a declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou na sexta-feira estar "fortemente considerando" a aplicação de sanções e tarifas de larga escala contra a Rússia. Trump destacou que Moscou está "absolutamente massacrando" a Ucrânia no campo de batalha.

Apesar do tom de Trump, os Estados Unidos restringiram o acesso da Ucrânia a imagens de satélite e suspenderam temporariamente a assistência militar e de inteligência, levantando questionamentos sobre o comprometimento do apoio americano a Kiev neste momento crítico do conflito.

Enquanto enfrenta novos ataques, a Ucrânia continua a responder com ofensivas próprias. O Ministério da Defesa da Rússia relatou ter interceptado 31 drones ucranianos durante a noite, reforçando a escalada das hostilidades entre os dois países.

A possibilidade de novas sanções dos EUA contra a Rússia pode aumentar ainda mais as tensões geopolíticas. Com a guerra em curso e a postura oscilante do apoio ocidental, os próximos passos de Washington serão decisivos para o futuro do conflito.