Navio com bandeira do Panamá encalha e parte em dois no Japão; veja vídeo

Um navio com bandeira do Panamá encalhou em um porto do norte do Japão, e depois partiu em dois e começou a vazar óleo, mas não há feridos entre os 21 tripulantes e o vazamento está sendo controlado, não dando sinais de que chegou à costa, disse a Guarda Costeira japonesa.

A embarcação "Crimson Polaris" de 39.910 toneladas transportava farpas de madeira quando encalhou na manhã de quarta-feira no porto de Hachinohe. Ela conseguiu se soltar, mas foi incapaz de se afastar por causa do tempo ruim e acabou ancorando a cerca de quatro quilômetros do porto.

O navio, que terminava uma viagem iniciada na Tailândia, dividiu-se em dois na manhã desta quinta-feira, segundo a Guarda Costeira. Uma mancha de óleo de 5,1 quilômetros de comprimento por cerca de um quilômetro de largura era visível mais tarde no mesmo dia, mas barcos de patrulha estavam adotando medidas de contenção.

As duas partes da embarcação não se moveram e estão sendo monitoradas atentamente pelos barcos de patrulha, e no final da tarde local não havia nenhuma grande alteração da situação, disse um porta-voz da Guarda Costeira.