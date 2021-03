Não seja egoísta e tome a vacina contra covid, diz rainha Elizabeth

A rainha Elizabeth, de 94 anos, que no mês passado tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, encorajou os britânicos a também tomar o imunizante dizendo que não dói e que aqueles que estão receosos devem pensar nos demais.

A monarca do Reino Unido e seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos e que está internado em um hospital com uma infecção não relacionada à covid-19, receberam a primeira dose da vacina no castelo de Windsor, onde estão morando durante a pandemia. A idade de ambos os coloca entre os grupos prioritários da campanha britânica de vacinação.

"Uma vez que você recebe a vacina, você tem a sensação de saber que está protegido, e acho que é muito importante, e pelo que pude perceber é bastante inofensiva", disse a rainha em uma videoconferência com autoridades de saúde que supervisionam a vacinação nos quatro países que compõem o Reino Unido.

"Foi muito rápido, e recebi várias cartas de muitas pessoas que ficaram bastante surpresas sobre quão fácil foi receber a vacina. E a injeção -- não doeu nada", disse ela, que comparou o vírus a uma praga.

Mais de 18,6 milhões de britânicos já receberam a primeira dose da vacina, e celebridades incluindo o cantor Elton John e o ator Michael Caine se juntaram a campanhas para encorajar as pessoas a se vacinar quando uma dose estiver disponível.

"É obviamente difícil para as pessoas se elas nunca receberam uma vacina, porque elas devem pensar nas outras pessoas em vez de em nelas mesmas", disse a rainha, que descreveu a campanha de vacinação britânica, uma das mais rápidas do mundo, como "notável".

Outros membros da família real britânica, como o herdeiro do trono, príncipe Charles, e seu filho mais velho, príncipe William, visitaram centros de vacinação para agradecer aos funcionários e voluntários por seu trabalho.