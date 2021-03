Mortes por covid-19 no México podem ser 60% maiores do que dado oficial

O número de vítimas da pandemia do coronavírus no México é provavelmente pelo menos 60% maior do que o número confirmado, ultrapassando 300 mil mortes ao todo, segundo dados do governo.

Os números sobre mortalidade excedente em uma tabela publicada pelo Ministério da Saúde do México mostraram que até o final da sexta semana deste ano, 294.287 mortes "associadas a Covid-19" haviam sido registradas em certidões de óbito no México.

É 61,4% a mais do que o número oficial de 182.301 óbitos por Covid-19 oferecido como comparativo na mesma tabela.

Esse número não coincidiu precisamente com nenhum dia específico dos boletins diários do Ministério da Saúde, mas mais de 25.000 mortes relacionadas a Covid-19 foram relatadas desde meados de fevereiro. Neste sábado, o número de mortes confirmadas do ministério era de 201.429.

O governo mexicano há muito tempo diz que o número real de mortes por Covid-19 no país é provavelmente significativamente maior do que o número confirmado. O México é o terceiro país com mais óbitos ligados à doença no mundo.

O total de mortes excedentes no México durante a pandemia era de 417.002 na sexta semana de 2021, de acordo com os dados.