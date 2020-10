Merkel pede coragem aos alemães para enfrentar a pandemia de coronavírus

A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu aos compatriotas que demonstrem a mesma “coragem” ante a pandemia de coronavírus que no momento da queda do regime da Alemanha Oriental, em um discurso neste sábado por ocasião do 30º aniversário da reunificação nacional.

“Sabemos que hoje devemos ter a coragem de empreender novos caminhos devido à pandemia de covid-19, afirmou a chefe de Governo conservadora em Postdam, local das cerimônias.

“Foi necessária muita coragem para que as pessoas da ex-Alemanha Oriental saíssem às ruas, para que iniciassem a revolução pacífica em 1989”, completou.

Antes, a chanceler e o presidente do Bundestag (Câmara dos Deputados), Wolfgang Schäuble, participaram em um evento ecumênico na igreja de São Pedro e São Paulo de Potsdam.

Apenas 130 foram autorizadas a entrar no templo religioso para respeitar as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19.

Menos de um ano depois da queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, a Alemanha recuperou a unidade nacional, há 30 anos. Desde então, a festa nacional alemã é celebrada em 3 de outubro.