Médico que tratou maior opositor de Putin desaparece na Rússia

Um médico siberiano que tratou do crítico do Kremlin, Alexei Navalny, depois que ele desmaiou em um vôo na Rússia no ano passado, desapareceu, disse a polícia russa neste domingo.

A polícia na região de Omsk, cerca de 2.200 km a leste de Moscou, disse que o médico Alexander Murakhovsky deixou uma base de caça na floresta em um veículo na sexta-feira e não foi visto desde então.

Ele disse que os serviços de emergência, drones, um helicóptero e voluntários em terra se juntaram ao esforço de busca.

Murakhovsky era o médico-chefe do hospital na cidade siberiana de Omsk que tratou Navalny, o crítico mais proeminente do presidente Vladimir Putin. Murakhovsky foi posteriormente promovido ao cargo de ministro regional da saúde.

Após tensas negociações com as autoridades, Navalny foi transportado de avião de Omsk para a Alemanha para tratamento posterior.

Testes de laboratório em três países europeus, confirmados pelo órgão de controle global de armas químicas, estabeleceram que Navalny havia sido envenenado.

O Kremlin rejeitou repetidamente qualquer sugestão de que as autoridades russas tentaram matar Navalny. Ele foi preso em fevereiro sob o que disse serem acusações forjadas.