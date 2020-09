Mais admirados: quem vence Bill Gates e Angelina Jolie em ranking global?

O ranking anual da organização britânica Yougov acaba de revelar as personalidades mais admiradas do mundo em 2020. Neste ano, por uma pequena diferença de apenas 0,6% em relação ao segundo colocado, o bilionário Bill Gates, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, liderou a lista dos mais admirados do mundo. Entre as mulheres, Michelle Obama figura à frente de Angelina Jolie.

A pesquisa entrevistou mais de 45.000 pessoas em 42 países e territórios, segundo a Yougov. Desde o início da votação em 2014, esta é a primeira vez que o ex-presidente Obama lidera a lista.

Obama é seguido por Gates e pelo líder chinês Xi Jinping. O bilionário e fundador da Tesla Elon Musk figura em 9º lugar. O presidente russo Vladimir Putin aparece em 12º, à frente do presidente dos EUA Donald Trump, que está em 15º lugar.

Os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo e Lionel Messi também aparecem entre os 20 mais admirados neste ano.

Entre as mulheres, Obama lidera a lista, seguida de Jolie e da rainha Elizabeth II. Oprah Winfrey (4º), Emma Watson (6º) são algumas das celebridades do entretenimento que aparecem do ranking deste ano e Angela Merkel (12º) e Hillary Clinton (13º) da política.

A ativista ambiental Greta Thunberg aparece pela primeira vez no ranking entre as mulheres, assim como as cantoras Shakira e Beyoncé.

Recorte Brasil

No Brasil, o casal Obama também figura no topo das listas de homens e mulheres mais admirados. Silvio Santos e Fernanda Montenegro vêm logo em seguida, respectivamente.

O presidente Jair Bolsonaro aparece em quarto lugar, à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (7º), do ex-juiz Sérgio Moro (8º) e de Luciano Huck (13º). O jogador de futebol Neymar vem em 14º lugar entre os brasileiros.

Já na lista das mulheres, a cantora Ivete Sangalo é a quarta mais admirada entre os brasileiros, seguida de Michelle Bolsonaro (5º). A ex-presidente Dilma Rousseff (13º) e a atriz Regina Duarte (15º) também estão entre as mais admiradas no Brasil.