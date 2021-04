Maior produtor de vacinas, Índia enfrenta falta de doses contra a Covid-19

A Índia -- maior país produtor de vacinas do mundo -- enfrenta problemas em sua produção de imunizantes contra a Covid-19, com milhões de pessoas à espera em meio a uma forte segunda onda de casos.

Neste domingo, 18, o país registrou o recorde de 103.558 casos no dia, tendo registrado mais de 1 milhão de novos casos em menos de uma semana. Estados e municípios têm imposto restrições à circulação e várias administrações locais têm dito às pessoas que será preciso esperar mais para conseguir ser vacinado. Embora seja um importante produtor global, o país não tem estoque suficiente, no momento atual, como ocorre em grande parte do mundo.

O Irã também enfrentava dificuldades, com mais de 400 mortos neste domingo, recorde para o país. Autoridades de saúde informaram sobre 405 mortos, levando o total a 66.732, e alertaram para a tendência de alta nas infecções durante um feriado local.

De acordo com a gerente para Áustria da AstraZeneca, Sarah Walters, uma versão modificada da vacina da empresa contra a Covid-19 que enfrente a variante encontrada primeiro na África do Sul pode estar pronta no fim de 2021. Walters indicou que a versão atual do imunizante da companhia é menos eficaz contra essa cepa do que contra a originalmente identificada na pandemia.

No Vaticano, o papa Francisco voltou a saudar os fiéis da Praça de São Pedro, após semanas de restrições devido ao coronavírus. No fim deste mês, a Itália começará a retirar gradualmente algumas restrições impostas pela pandemia, permitindo, por exemplo, serviço ao ar livre em cafés e restaurantes em regiões nas quais o quadro da saúde melhora. Hoje, cerca de 200 pessoas, mantendo as distâncias, receberam a bênção do papa no Vaticano.