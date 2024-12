Maior e mais antigo iceberg do mundo está à deriva na Antártida

Segundo a Deutsche Welle, o A23a, que tem mais do que o triplo da área urbana da cidade de São Paulo e pesa quase 1 trilhão de toneladas, se desprendeu da plataforma de gelo Filchner-Ronne em 1986 e permaneceu aterrado no fundo do Mar de Weddell por mais de 30 anos antes de iniciar sua lenta jornada para o norte em 2020.