Louvre reabre após quatro meses e restringe Mona Lisa — veja fotos

Uma das principais atrações turísticas da França, o Museu do Louvre, em Paris, reabriu para o público nesta segunda-feira, 6, depois de permanecer quase quatro meses fechado por causa da pandemia do coronavírus.

Para evitar aglomerações, o museu adotou novos protocolos de segurança, incluindo um controle mais rígido de acesso à obra de arte mais famosa do mundo, a “Mona Lisa”.

O quadro de Leonardo da Vinci costuma provocar tumulto pelo grande número de pessoas afoitas por uma selfie. Para reduzir a confusão, a Sala dos Estados, onde é exposta a obra, conta agora com portas separadas de entrada e saída, obrigando os visitantes a seguirem um itinerário único. Sinais no chão lembrarão as pessoas de manterem o distanciamento social. Os visitantes poderão entrar em uma das duas filas e ficar alguns minutos diante de Mona Lisa, a três metros de distância.

Algumas salas continuarão fechadas, mas não faltará o que ver: são mais de 32.000 obras distribuídas em 45.000 metros quadrados abertos ao público. Inaugurado em 1793, o Louvre é o museu mais visitado do mundo, e recebe por ano cerca de 10 milhões de pessoas, número superior ao de turistas estrangeiros que visitam o Brasil a cada ano (menos de 7 milhões).

Com a União Europeia ainda fechada para turistas da maioria dos países fora do continente, incluindo o Brasil, a previsão é que o museu receba este ano menos de 2 milhões de visitantes.

Veja abaixo as fotos do primeiro dia de reabertura do Louvre.