Kremlin nega que governo Trump seja 'pró-russo' após críticas a Zelensky Presidente dos EUA fez duras críticas ao presidente ucraniano ao longo da semana e se mostrou mais próximo de seguir com negociações com a Rússia para o fim da guerra

(COMBO) Esta combinação de imagens criada em 12 de fevereiro de 2025 mostra (da E) o presidente dos EUA, Donald Trump, olhando durante uma reunião com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba no Salão Oval da Casa Branca em Washington, DC, em 7 de fevereiro de 2025. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falando à imprensa antes da reunião do Conselho Europeu na sede da UE em Bruxelas em 19 de dezembro de 2024. O presidente russo, Vladimir Putin, realizando sua coletiva de imprensa anual de fim de ano em Moscou em 19 de dezembro de 2024. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em 12 de fevereiro de 2025 que seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, queria "paz", depois que o presidente dos EUA falou com Vladimir Putin da Rússia sobre negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. (Foto da AFP) (AFP)