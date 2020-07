O líder norte-coreano Kim Jong-un descreveu o combate ao novo coronavírus no país como um “sucesso brilhante”, mas alertou as autoridades do país que suspender totalmente as medidas de distanciamento social antes da hora pode ser devastador. As informações são de um relatório da agência de notícias estatal KCNA.

“Prevenimos completamente a invasão do vírus maligno e mantivemos uma situação antiepidêmica estável, apesar da crise mundial da saúde, o que é um brilhante sucesso alcançado”, disse o líder da Coreia do Norte em reunião com políticos nesta sexta-feira, 3. A reunião foi a primeira aparição pública de Kim em semanas.

Segundo a KCNA, Kim também repreendeu autoridades por serem complacentes, uma vez que a crise global da saúde ainda não diminuiu. “O alívio precipitado das medidas antiepidêmicas resultará em crises inimagináveis ​​e irrecuperáveis”, disse.

Ele acrescentou que o país deve valorizar esse sucesso no trabalho antiepidêmico e consolidá-lo continuamente para “garantir totalmente a segurança do estado e o bem-estar do povo.” Até hoje, a Coreia do Norte diz não ter tido nenhum caso do novo coronavírus. O país está fechado desde 30 de janeiro, com duras restrições para saída ou entrada de pessoas.

Em carta enviada à CNN, o representante da Organização Mundial da Saúde na Coreia do Norte, Edwin Salvador, disse que 922 pessoas no país foram testadas para o vírus, todas negativas. A população do país provavelmente está em torno de 25 milhões, embora um número exato não seja claro porque Pyongyang não disponibiliza informações demográficas ao público.

Salvador disse ao veículo, ainda, que, desde o início da pandemia, 25.551 pessoas foram colocadas em quarentena e posteriormente libertadas. Cerca de 255 norte-coreanos ainda estão em quarentena, disse ele. O representante da OMS afirmou que as escolas em todo o país foram reabertas e que os alunos são obrigados a usar máscaras.