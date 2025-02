Inflação do Japão atinge 4% em janeiro, maior nível em dois anos

A inflação do Japão avançou 4% em janeiro na comparação anual, o maior nível desde janeiro de 2023. A inflação núcleo, que exclui alimentos frescos, subiu para 3,2%, superando a previsão de 3,1%. A taxa permanece acima da meta de 2% do Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês) há 34 meses consecutivos, aumentando a expectativa de uma mudança na política monetária.

O BOJ expressou preocupação com a inflação e a fraqueza do iene, destacando a necessidade de ajustar a política para evitar desvalorização excessiva da moeda e riscos de superaquecimento financeiro. O iene valorizou 0,15%, sendo negociado a 149,39 por dólar, enquanto os rendimentos dos títulos de 10 anos caíram para 1,402%.

O Bank of America prevê que o BOJ elevará os juros em junho e dezembro, reforçando as expectativas do mercado por uma política monetária mais rígida.