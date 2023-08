Incêndios florestais no Havaí levam à retirada de pessoas e a resgates aquáticos

Incêndios florestais alimentados por ventos com a força de um furacão provocaram retiradas em áreas do arquipélago do Havaí na madrugada desta quarta-feira, 9, e alguns habitantes se jogaram no oceano Pacífico para escapar da fumaça e das chamas, disseram as autoridades.

A vice-governadora do Estado insular americano, Sylvia Luke, declarou à CNN que evacuações em uma de suas ilhas, a de Mauí, estão "em curso", mas que ainda não tinha um número definido de pessoas que devem deixar suas casas.

O local mais danificado estaria na cidade de Lahaina, no extremo noroeste de Mauí.

"As pessoas estão pulando na água para evitar o fogo", disse o major-general do Exército americano, Kenneth Hara, à rede Hawaii News Now. "A Guarda Costeira está dando apoio", acrescentou.

A Guarda Costeira informou que havia "resgatado com sucesso 12 pessoas das águas em frente ao litoral de Lahaina" e que estava enviando outras embarcações para Mauí.

Por sua vez, Luke apontou que os incêndios foram causados pelas condições secas e pelos fortes ventos do furação Dora, que se encontra ao sul das ilhas americanas, mas não se espera que ele toque a terra.

Detalhou que os incêndios estavam sendo alimentados por ventos de até 130 quilômetros por hora.

De todas as formas, segundo Luke, os incêndios "não alcançaram muitas casas" até agora.