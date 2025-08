Incêndio em região de Portugal perto da Espanha devasta quase 4.800 hectares

O incêndio na região de Ponte da Barca, no norte de Portugal e perto da fronteira com a Espanha, já devastou quase 4.800 hectares e afetou mais de 40 quilômetros de estradas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Copernicus, o Programa de Observação da Terra da União Europeia (UE).

Devido aos incêndios persistentes que assolaram Portugal nesta semana, o Serviço de Gestão de Emergências Copernicus (Copernicus EMS) foi ativado e publicou em sua conta no X as últimas cifras sobre o incêndio que arde pelo sexto dia consecutivo em Ponte da Barca.

A área total queimada chega a 4.772 hectares, que incluem 1,5 hectare de área urbanizada e 40,7 quilômetros de estradas. No site do Copernicus EMS, é possível ver vários mapas que detalham o avanço das chamas desde que começaram na noite do último sábado.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Anepc) informou nesta sexta-feira que o incêndio foi estabilizado nas últimas horas pelos bombeiros.

No entanto, ainda persistem "vários pontos quentes por todo o perímetro", segundo confirmou o comandante sub-regional da Proteção Civil do Alto Minho, Marco Domingues.

Neste momento, 672 bombeiros estão empenhados na área para tentar extinguir o fogo, apoiados por 224 veículos terrestres e nove aeronaves.