Incêndio de grandes proporções atinge arranha-céu na China; veja vídeo

Um incêndio arrasou, nesta sexta-feira, 16, um arranha-céu de 218 metros de altura na cidade chinesa de Changsha, no centro do país, mas sem causar vítimas, segundo uma primeira avaliação dos bombeiros.

O incêndio, já extinto, afetou o prédio da empresa estatal de telecomunicações China Telecom.

A cidade de Changsha, com uma população de dez milhões de habitantes, é a capital da província de Hunan.

Imagens impressionantes transmitidas pela televisão estatal CCTV mostraram imensas chamas alaranjadas em toda a lateral do prédio, que tem 42 andares acima do solo.

Em vídeos postados nas redes sociais, uma espessa coluna preta pode ser vista escapando do prédio e pessoas fugindo para não serem atingidas por detritos incandescentes que caem do céu.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj

— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022