Homem fantasiado de Coringa fere 17 em trem de Tóquio no Halloween

Um homem de 24 anos fantasiado de Coringa, personagem da série de filmes e de história em quadrinhos Batman, atacou passageiros em uma linha de trem de Tóquio na noite deste domingo, 31, ferindo 17 pessoas enquanto muitas pessoas se dirigiam ao centro da cidade para os festejos de Halloween, informou a mídia local.

A polícia prendeu o suposto agressor no local. Um homem que se acredita estar na casa dos 60 anos estava inconsciente e em estado crítico depois de ser esfaqueado, enquanto testemunhas também relataram que o agressor espalhou fluído pelo trem e iniciou um incêndio, segundo a mídia.

Um vídeo no Twitter mostrou um fluxo de pessoas fugindo de um vagão de trem onde, segundos depois, um incêndio se alastrou. Outro vídeo exibiu passageiros correndo para se espremer pelas janelas do trem e entrar na plataforma onde o trem havia feito uma parada de emergência.

"Achei que fosse uma encenação de Halloween", disse uma testemunha ao jornal Yomiuri, relembrando o momento em que viu outros passageiros correndo em pânico em direção ao seu vagão. "Então, eu vi um homem caminhando em minha direção, acenando lentamente com uma faca longa." Havia sangue na faca, disse ele.

Outro vídeo no Twitter mostrou um homem de óculos vestido com um terno roxo e camisa verde brilhante, exatamente como o Coringa, sentado em um trem vazio fumando um cigarro, com as pernas cruzadas e parecendo calmo. Ele também foi visto sendo cercado por policiais em um vídeo subsequente.

A mídia local informou mais tarde que o suspeito disse às autoridades que "queria matar pessoas para ser condenado à morte".