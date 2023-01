Homem com faca deixa seis pessoas feridas em estação de trem de Paris

Um homem atacou seis pessoas com uma faca em uma estação de trem de Paris, na França, na manhã desta quarta-feira, 11. Cinco pessoas ficaram levemente feridas e uma das vítimas teve ferimentos graves, disse um porta-voz da polícia local.

Os ataques aconteceram às 6h45 (2h45 em Brasília), na Estação Gare du Nord. O agressor foi baleado e recebia atendimento médico na delegacia. Às 8h locais (4h em Brasília), o número exato de feridos ainda não era conhecido. A polícia local ainda não se pronunciou sobre a motivação do ataque.

A estação, uma das mais movimentadas da Europa, é uma importante ligação de Paris com Londres. A Gare du Nord tem um policiamento fortemente armado, que vigia o local diariamente desde 2015, quando Paris foi alvo de atentados terroristas.

No Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, agradeceu às forças policiais por "sua reação corajosa e eficaz". Darmanin se dirigiu para a estação, esta manhã, junto com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o chefe da polícia, Laurent Nuñez.

LEIA TAMBÉM: