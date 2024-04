Homem ateia fogo a si mesmo do lado de fora de julgamento de Trump em Nova York

Um homem ateou fogo em si mesmo do lado de fora do tribunal onde o ex-presidente Donald Trump está sendo julgado, em Nova York, no começo da tarde desta sexta, 19.

A cena foi registrada pela CNN e por outras emissoras de TV que estavam no local. O homem, ainda não identificado, jogou panfletos no ar, depois abriu a jaqueta e tirou algo que usou para atear fogo em si mesmo.

Ao menos uma pessoa usou um extintor para apagar as chamas, e em seguida uma equipe de resgate chegou para atendê-lo. Não há informações sobre seu estado de saúde. Também não há confirmação de que o ato tenha relação com o julgamento de Trump.

A polícia de Nova York deve dar mais informações sobre o caso em breve.

O julgamento de Trump

O julgamento na Suprema Corte de Manhattan chegou nesta sexta ao quarto dia. Neste momento, estão sendo definidos quem serão os suplentes dos jurados.

Trump é julgado por usar recursos de origem irregular para pagar pelo silêncio de Stormy Daniels, ex-atriz pornô que dizia ter tido um caso com ele. O caso veio à tona em 2018. O ex-presidente é acusado de ter pago o valor de suborno por meio de seu advogado e ter mascarado a transação como se fossem pagamentos de honorários.

O procedimento deve durar seis semanas, período em que devem falar diversas testemunhas, como o ex-advogado e ex-braço direito do empresário Michael Cohen, que pagou os 130 mil dólares (pouco mais de R$ 690 mil na cotação atual) à ex-atriz.

O empresário de 77 anos, que se declarou inocente das acusações da Promotoria de Manhattan, lamentou novamente na quinta-feira a exigência de estar em um "julgamento muito injusto", ao invés de prosseguir com sua campanha. "O mundo inteiro está vendo esta farsa", disse, voltando a utilizar o caso para seus ataques eleitorais contra o presidente Joe Biden, a imigração e o sistema judicial.

O republicano enfrenta outros três processos criminais, incluindo acusações muito mais graves de tentativa de anular a derrota eleitoral em 2020 para Biden, mas que foram repetidamente adiados, o que torna improvável que aconteçam antes das eleições.

Se for declarado culpado, Trump pode receber uma pena de prisão, mas o mais provável é que receba uma multa. O veredito do júri precisa ser unânime.