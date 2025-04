Guerra da Ucrânia está ficando 'sem explicação', diz Lula após funeral do papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em viagem ao Vaticano, comentou o diálogo entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky, realizado antes do funeral do papa Francisco, neste sábado, 26.

Os dois líderes conversaram por cerca de 15 minutos e tiveram um diálogo "muito produtivo", segundo comunicado da Casa Branca.

Lula disse que não conversou com Trump durante o funeral e que desconhece o teor da conversa, mas destacou a importância de se manter o diálogo como alternativa para o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia.

“Não sei sobre o que eles conversaram. Não posso intuir sobre a conversa. O que é importante é que se converse pra ver se encontra uma saída pra essa guerra. Essa guerra está ficando sem explicação. Ninguém consegue explicar e ninguém quer falar em paz”, avaliou o presidente.

“E o Brasil continua teimando que a solução é a gente fazer com que os dois [líderes] sentem em uma mesa de negociação e encontrem uma solução. Não só para a Ucrânia e a Rússia, mas também para a violência que Israel comete contra a Faixa de Gaza”, completou Lula.

Fala no aeroporto

Lula deu a declaração ao chegar no aeroporto de Roma, após participar do funeral de Francisco, e destacou principalmente os compromissos com o combate à desigualdade do último Pontífice.

"Quisera Deus que o próximo papa fosse igual ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade do que o papa Francisco. O presidente brasileiro classificou o pontífice como "líder religioso mais importante" do primeiro quarto do século 21.

"Ele se preocupava não apenas com a espiritualidade das pessoas, mas se preocupava com a guerra da Ucrânia, se preocupava com a guerra de Gaza, se preocupava com a fome, se preocupava com as coisas que afligem o povo do mundo inteiro", disse.

1 /18 Caixão do papa Francisco, com um evangelho sobre ele (Caixão do papa Francisco, com um evangelho sobre ele)

6 /18 O presidente Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, chegam para o funeral do papa Francisco (O presidente Lula, ao lado da primeira-dama, Janja, chegam para o funeral do Papa)

7 /18 O presidente Lula chega para o funeral do papa Francisco, no Vaticano (O presidente Lula chega para o funeral do papa Francisco, no Vaticano)

9 /18 O Giovanni Battista Re, que celebrou a missa fúnebre do papa (O Giovanni Battista Re, que celebrou a missa fúnebre do papa)

10 /18 Caixão do papa Francisco (Caixão do papa Francisco)

13 /18 Donald Trump e outros chefes de Estado, durante o funeral do papa (Donald Trump e outros chefes de Estado, durante o funeral do papa)

14 /18 Padres e outros religiosos acompanham o funeral do papa no Vaticano (Padres e outros religiosos acompanham o funeral do papa no Vaticano)

15 /18 Chefes de Estado, no funeral do papa (Emmanuel Macron, presidente da França, e outros chefes de Estado, no funeral do papa)

Com Agência Brasil.