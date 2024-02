Guerra atrapalha conserto de cabo submarino danificado no Mar Vermelho

Um cabo submarino no Mar Vermelho, que conecta a Europa à Índia, foi danificado, e a operadora de telecomunicações que o possui agora precisa descobrir como fazer reparos subaquáticos em uma zona de guerra. As informações são da Bloomberg.

A Seacom, empresa sul-africana que controla o cabo, detectou uma falha no último sábado, 24, disse o Diretor Digital Chefe Prenesh Padayachee em entrevista à agência de notícias na última segunda-feira.

Ele estimou que o problema está em até 170 metros de profundidade em uma área onde os combatentes Houthi apoiados pelo Irã têm como alvo navios com drones e mísseis.

O incidente destaca a vulnerabilidade da infraestrutura submarina crítica, especialmente em águas rasas. Existem aproximadamente 16 sistemas de cabos no Mar Vermelho, conectando a Europa à Ásia via Egito.

Enquanto a Seacom conseguiu redirecionar rapidamente o tráfego da internet para cabos alternativos, agora precisa descobrir a logística de reparar um cabo em uma zona de guerra, de acordo com Padayachee.

A empresa está trabalhando com uma empresa de reparo de cabos de propriedade da Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, e discutindo como segurar o navio de reparo e se precisarão de escoltas militares ou segurança armada.

"Um cessar-fogo pendente na região pode ser uma boa oportunidade para o reparo", disse Padayachee.

Os militantes Houthi fizeram ameaças de sabotar cabos submarinos críticos nas redes sociais, mas não há evidências de que tenham sido bem-sucedidos. A grande maioria dos danos aos cabos é causada por equipamentos de pesca, como redes de arrasto ou âncoras arrastando no fundo do mar, de acordo com dados do Comitê Internacional de Proteção de Cabos.

"Ainda é cedo para dizer se é sabotagem", disse Padayachee à Bloomberg. "Somente quando levantarmos o cabo poderemos ver se alguém o cortou".