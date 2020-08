Grécia expulsa refugiados e os abandona em alto mar, diz NYT

O governo grego está expulsando refugiados do país nos últimos meses, segundo mostra reportagem do jornal americano The New York Times da última sexta-feira, 14. O país teria expulsado 1.000 refugiados ao todo, levando muitos até a fronteira marítima e os abandonando em alto mar em botes salva-vidas infláveis.

De março até agora, 1.072 pessoas que buscavam asilo na Grécia teriam sido deixadas no mar por oficiais gregos em 31 missões de expulsão. As informações foram enviadas ao jornal americano por três diferentes entidades, dois pesquisadores acadêmicos e pela guarda costeira da Turquia.

Uma das refugiadas expulsas da Grécia, Najma al-Khatib, mulher síria de 50 anos, disse que a situação foi muito desumana. Durante a noite, ela e mais 22 pessoas foram levadas por oficiais mascarados do centro de detenção na ilha de Rhodes e os abandonaram em um bote salva-vidas sem motor. O grupo foi resgatado pela Guarda Costeira turca.

As expulsões, ilegais pelo direito internacional, foram negadas pelo país, que disse não se envolver em atividades proibidas. A Grécia, por sua posição geográfica, tem sido desde 2015 uma das principais portas de entrada de refugiados para a Europa.