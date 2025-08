Governo de Portugal decreta estado de alerta devido ao calor extremo nos próximos dias

O governo de Portugal decretou um estado de alerta em todo o território continental do país a partir deste domingo, 2, até a próxima quinta-feira, 7, devido às temperaturas extremas esperadas para os próximos dias e ao aumento do risco de incêndios florestais.

"Essa decisão se deve à manutenção de temperaturas muito altas, aos baixos níveis de umidade e à necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de resposta ao risco de incêndios em grande parte do território continental", disse neste sábado em entrevista coletiva a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

A ministra alertou que "a próxima semana será difícil", depois que Portugal já viveu uma semana complexa com dezenas de incêndios devastando partes do centro e do norte do país. Um deles, o fogo em Ponte da Barca, perto da fronteira com a Galiza (Espanha), continua ativo após uma semana inteira.

No contexto desta declaração, serão proibidos o acesso a áreas florestais, queimadas agrícolas, trabalhos em zonas de floresta que utilizem qualquer tipo de maquinário – como roçadeiras ou trituradoras –, bem como fogos de artifício e artefatos pirotécnicos.

A decisão também implica o reforço, por parte das forças de segurança, nas operações de vigilância e o aumento da mobilização de equipes de emergência e apoio médico, entre outros.

Além disso, as Forças Armadas disponibilizarão meios aéreos para operar nos locais que necessitarem, indicou o governo, questionado na última semana pela falta de aeronaves para o combate aos incêndios que atingiram áreas de difícil acesso por terra.