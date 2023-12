George Santos tem mandato de deputado cassado pela Câmara dos EUA

George Santos conseguiu dois feitos raros. Após ter vivido por anos no Brasil, conseguiu se eleger como deputado na Câmara dos Representantes dos EUA, em 2022. Nesta sexta, 1º, ele teve o mandato cassado, situação incomum no Congresso americano: é a primeira vez desde 2002 que a Câmara expulsa um de seus membros. Na história da Casa, apenas outro cinco legisladores perderam o cargo assim..

A votação na Câmara teve 311 votos a favor da expulsão, 114 contra e 2 abstenções. A decisão dividiu o Partido Republicano, do qual Santos faz parte: 105 votaram pela expulsão e 112 pela permanência. A liderança do partido liberou os votos e não orientou a bancada a defende-lo.

"A Câmara votou. É o voto dela", disse Santos, após a votação, ao ser questionado por repórteres ao deixar o Plenário. Ele disse que pretende ir embora de Washington após a decisão.

"É triste remover um membro, mas ele cometeu fraude com eleitores do seu distrito. Sua vida foi inventada, era uma mentira. Sua campanha foi um golpe, pegando dinheiro de doadores para seu uso pessoal", disse o republicano David Joyce, membro do Comitê de Ética.

Santos é alvo de 23 processos federais nos EUA. As acusações contra ele incluem fraude em doações de campanha, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.

Ele também é acusado de utilizar dinheiro de doações em cirurgias com técnicas de botox e no site pornográfico Onlyfans, além de envolvimento em fraudes com cartões de crédito e roubo de identidade. Também é acusado de receber seguro-desemprego ao qual não tinha direito durante a pandemia, antes de sua eleição.

Há duas semanas, um relatório dos legisladores republicanos e democratas do Comitê de Ética da Câmara encontrou enormes evidências de má conduta por parte de Santos e alegou que ele havia "tentado explorar de maneira fraudulenta todos os aspectos de sua candidatura à Câmara para seu próprio benefício financeiro".]

Essa foi a terceira tentativa legislativa de expulsá-lo da Câmara. Nas outras duas tentativas anteriores, não houve maioria do Congresso, que exige dois terços dos 435 assentos na Câmara.

Com a cassação, será convocada uma eleição fora de época em Nova York para eleger um sucessor, que deve ocorrer provavelmente em fevereiro de 2024. Nos EUA, as vagas na Câmara são relacionadas a distritos. Santos havia sido eleito pelo distrito 3, em Long Island, que engloba parte do bairro do Queens, da cidade de Nova York. Esse distrito é uma das áreas mais ricas do Estado.

Quem é George Santos

Filho de imigrantes brasileiros, George Santos tem 35 anos, nasceu em Nova York e morou parte da vida no Brasi. Por aqui, ele já foi acusado por estelionato, por preencher cheques com um talão roubado. Ele também é acusado de dar diversos pequenos golpes, como emprestar dinheiro e não devolver. Também chegou a ser drag queen no tempo que passou pelo Rio de Janeiro,

No currículo apresentado quando foi candidato nos Estados Unidos, havia várias contradições. Santos disse ter trabalhado no Citigroup e na Goldman Sachs, mas as duas empresas dizem que não há registro de trabalho do deputado. Ele também afirmou que se formou na Baruch College, em Nova York, mas a instituição disse que não há registros dele como aluno.

Ele chegou ao Congresso em 2022, ajudando os republicanos a conseguir uma maioria estreita na Câmara. No entanto, pouco tempo depois da eleição, começaram a vir a tona que ele mentiu sobre quase tudo o que constava em seu currículo. Ele diz ser inocente e alvo de perseguição.