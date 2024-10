1/9 Uma tempestade pode ser vista se movendo sobre Tampa à distância de St. Petersburg, Flórida, antes do furacão Milton chegar à costa no meio desta semana, em 8 de outubro de 2024. A Flórida atingida pela tempestade se preparou na terça-feira para um impacto direto do furacão Milton, um sistema climático monstruoso que ameaça causar danos catastróficos e força o presidente Joe Biden a adiar uma grande viagem ao exterior (Uma tempestade pode ser vista se movendo sobre Tampa à distância de St. Petersburg, Flórida, antes do furacão Milton chegar à costa no meio desta semana, em 8 de outubro de 2024)

2/9 Moradores da área de Apopka enchem sacos para proteger suas casas de possíveis inundações antes da chegada do furacão Milton, em Orlando, Flórida, em 9 de outubro de 2024. Milton recuperou o poder em 8 de outubro para se tornar uma tempestade de categoria 5 com ventos máximos sustentados de 165 mph (270 km/h) enquanto avança em direção à costa centro-oeste da Flórida e está previsto para atingir a costa no final de 9 de outubro, de acordo com o National Hurricane Center (Moradores da área de Apopka enchem sacos para proteger suas casas de possíveis inundações antes da chegada do furacão Milton, em Orlando, Flórida, em 9 de outubro de 2024)

3/9 Uma casa fechada com tábuas à venda no jardim da frente em Dunedin antes do esperado desembarque do furacão Milton hoje à noite, em 9 de outubro de 2024, na Flórida. Milton recuperou o poder em 8 de outubro para se tornar uma tempestade de categoria 5 com ventos máximos sustentados de 165 mph (270 km/h) enquanto avança em direção à costa centro-oeste da Flórida e está previsto para atingir a costa no final de 9 de outubro, de acordo com o National Hurricane Center (Uma casa fechada com tábuas à venda no jardim da frente em Dunedin antes do esperado desembarque do furacão Milton)

4/9 Um complexo de apartamentos danificado pelo furacão Helene na seção Treasure Island de St. Petersburg, Flórida, em 8 de outubro de 2024, antes do esperado desembarque do furacão Milton. Milton recuperou o poder em 8 de outubro para se tornar uma tempestade de categoria 5 com ventos máximos sustentados de 165 mph (270 km/h) enquanto avança em direção à costa centro-oeste da Flórida e está previsto para atingir a costa no final de 9 de outubro, de acordo com o National Hurricane Center (Um complexo de apartamentos danificado pelo furacão Helene na seção Treasure Island de St. Petersburg, Flórida, em 8 de outubro de 2024, antes do esperado desembarque do furacão Milton.)

5/9 Pessoas fazem fila em seus carros para abastecer em um posto de gasolina antes da chegada esperada do furacão Milton em Lakeland, Flórida, em 8 de outubro de 2024. A Flórida atingida pela tempestade se preparou na terça-feira para um impacto direto do furacão Milton, um sistema climático monstruoso que ameaça causar danos catastróficos e força o presidente Joe Biden a adiar uma grande viagem ao exterior (Pessoas fazem fila em seus carros para abastecer em um posto de gasolina antes da chegada esperada do furacão Milton em Lakeland, Flórida, em 8 de outubro de 2024)

6/9 Os empreiteiros colocam compensado sobre as janelas do Edifício El Encanto na seção Ybor City de Tampa antes do esperado desembarque do furacão Milton no meio desta semana em 8 de outubro de 2024 na Flórida. O furacão Milton explodiu em força em 7 de outubro para se tornar uma tempestade potencialmente catastrófica de categoria 5 com destino à Flórida, ameaçando o estado dos EUA com um segundo furacão feroz em poucas semanas (Os empreiteiros colocam compensado sobre as janelas do Edifício El Encanto na seção Ybor City de Tampa antes do esperado desembarque do furacão Milton no meio desta semana em 8 de outubro de 2024 na Flórida)

7/9 Pessoas passam por vitrines fechadas em Tampa antes do furacão Milton atingir a costa no meio desta semana, em 8 de outubro de 2024, na Flórida. O furacão Milton explodiu em força em 7 de outubro para se tornar uma tempestade de categoria 5 potencialmente catastrófica com destino à Flórida, ameaçando o estado dos EUA com um segundo furacão feroz em algumas semanas (Pessoas passam por vitrines fechadas em Tampa antes do furacão Milton atingir a costa no meio desta semana, em 8 de outubro de 2024, na Flórida)

8/9 Imagem de satélite do furacão Milton (O furacão Milton explodiu em força na segunda-feira para se tornar uma tempestade de categoria 5 potencialmente catastrófica com destino à Flórida, ameaçando o estado dos EUA com um segundo furacão feroz em algumas semanas)