Fórum Brasil-China discute oportunidades de parcerias na indústria naval

A Petrobras deve encomendar 52 navios até o fim do ano que vem, além de “top sides” para plataformas. A companhia também deve contratar a construção de cinco plataformas até 2030, conforme o plano estratégico 2025-2029.

Sergio Bacci, presidente da Transpetro, disse que o encontro deste sábado abre o canal de negociações entre Brasil e China. Representando o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, o secretário de óleo e gás do MME, Pietro Mendes, disse na abertura do fórum que a busca pela retomada da indústria naval brasileira é um esforço coletivo do governo.