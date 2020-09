Fogos pirotécnicos em chá de revelação causaram incêndio na Califórnia

A Califórnia vem sofrendo com incêndios de grandes proporções nas últimas semanas em meio ao calor na região. Nesse período, todo cuidado é pouco e qualquer ação normal pode levar a uma tragédia, alertam os bombeiros. Segundo as autoridades, um dos incêndios recentes foi causado por algo tão simples quanto um chá de revelação — evento no qual pais apresentam a amigos e familiares o sexo do bebê.

O uso de artifícios pirotécnicos em um evento desse tipo no sábado, 5, causaram um incêndio que já avança por quase 4.000 hectares na Califórnia. O caso aconteceu na cidade de São Bernardino. Até a noite desta segunda-feira, 7, só 7% do incêndio havia sido contido, segundo informações reportadas pela rede de TV americana CNN.

A polícia não quis divulgar o vídeo, mas relatou à CNN que após uma pessoa no evento acender os fogos pirotécnicos, a família começa a usar garrafas de água para tentar apagar o fogo.

Os incêndios florestais na Califórnia devastaram mais de 800.000 hectares, um recorde, anunciou o Departamento de Bombeiros do estado da costa oeste dos Estados Unidos, enquanto um foco de chamas fora de controle forçou a fuga de vários moradores.

A Califórnia sofre com o calor e registrou uma temperatura de 49ºC no domingo, 6, em uma de suas regiões.

“Nos últimos 33 anos não vimos um único ano ultrapassar os dois milhões de acres (mais de 809.300 hectares), até este ano”, disse Lynne Tolmachoff, porta-voz do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire). “É definitivamente um recorde e ainda não nos aproximamos do fim da temporada de incêndios”, destacou.

O recorde de queimadas foi atingido quando ainda restam quase dois meses para o fim da temporada de incêndios florestais no estado de maior população dos Estados Unidos, onde milhares de bombeiros lutam contra as chamas.

Sete pessoas morreram nos incêndios de 2020 e quase 3.800 estruturas foram danificadas ou destruídas, de acordo com o Cal Fire. Mais de 14.100 bombeiros lutavam contra 24 incêndios florestais na segunda-feira, 7.

A última vez que a quantidade de terra incendiada se aproximou de 800.000 hectares aconteceu em 2018, ano do incêndio devastador Camp Fire, quando pouco mais de 1,9 milhão de acres (769.000 hectares) foram queimados.