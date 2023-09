Filho de Biden é indiciado por acusações de porte de arma nos EUA

Hunter Biden, filho do presidente americano, Joe Biden, foi indiciado, nesta quinta-feira por ter comprado ilegalmente uma arma de fogo há cinco anos, em uma época em que ele admite ter usado drogas intensamente.

Hunter é alvo de duas acusações de falso testemunho por ter informado em formulários que não estava usando drogas ilegalmente na época em que comprou um revólver Colt em Delaware, em 2108.

O indiciamento é um dos capítulos finais de uma longa e politicamente motivada investigação iniciada durante o governo do ex-presidente Donald Trump sobre o uso de drogas, as finanças e negócios do filho de seu adversário.

O conselheiro especial David Weiss lidera a investigação contra Hunter Biden desde o final de 2018. Ao longo dos anos, a sua equipe investigou possíveis crimes de evasão fiscal, lobby estrangeiro ilegal, lavagem de dinheiro e outros assuntos, em grande parte ligados aos negócios do filho do presidente no exterior.

Em junho, Hunter firmou um acordo com o Departamento de Justiça para se declarar culpado de duas contravenções fiscais e admitir que mentiu sobre seu uso de drogas ao comprar uma arma. Segundo o acordo, a acusação de porte de arma ilegal seria retirada em dois anos, desde que o filho de Biden fizesse testes regulares para comprovar que não estava mais usando drogas e não se envolvesse em mais problemas legais.

O filho mais novo de Biden passou por um período difícil após a morte de seu irmão mais velho, Beau, em 2015, quando adquiriu um vício em crack. A fase ruim do filho do presidente é com frequência explorada por republicanos que desejam usá-lo para atacar o pai.

Encabeçados por Trump, rivais políticos há anos dizem que Hunter cometeu um leque de crimes que devem garanti-lo ao menos algum tempo de prisão, uma das finalidades da investigação iniciada em 2018.