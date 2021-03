Filha de Bill Gates é vacinada e brinca com teorias da conspiração envolvendo seu pai

Filha de Bill Gates, a estudante de medicina Jennifer Gates, de 24, foi vacinada contra o coronavírus na última semana e aproveitou o evento para brincar nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, a jovem contou que recebeu a primeira dose do imunizante e disse que "infelizmente a vacina não implantou o seu pai genial no seu cérebro".

A publicação faz referência a uma série de teorias da conspiração que rodaram o mundo ao longo do último ano acusando Bill Gates de estar usando a vacinação em massa contra o coronavírus para implantar chips de localização nos cidadãos do mundo.

Em junho do ano passado, o fundador da Microsoft disse a repórteres americanos que era quase "impossível negar" as teorias da conspiração sobre os chips de localização porque elas eram muito estúpidas e sem fundamento.

Jennifer Gates aproveitou ainda para brincar com a tecnologia de RNA mensageiro (que carrega informações sobre o coronavírus, não microchips) utilizada na vacina da Pfizer. A jovem escreveu: "Infelizmente a vacina não implantou meu genial pai dentro do meu cérebro - se apenas o RNA mensageiro tivesse esse poder..."

Gates também agradeceu aos médicos e cientistas que desenvolveram o imunizante e disse que seguirá utilizando máscaras mesmo após ter recebido a segunda dose. "Nossos profissionais de saúde têm trabalhado incansavelmente para salvar o maior número de vidas possível, e esta vacina só aumentará sua capacidade de sucesso".