Explosão atinge arredores do centro de votação de candidato presidencial boliviano

Uma explosão foi registrada neste domingo perto do centro de votação onde o candidato à presidência da Bolívia pela aliança Popular, Andrónico Rodríguez, pretende votar nas eleições gerais realizadas hoje no país.

Testemunhas relataram a veículos de imprensa locais que foi ouvido um forte estrondo no pátio traseiro do colégio José Carrasco, na cidade de Entre Ríos, na região de Cochabamba (centro).

Policiais da Força Especial de Luta Contra o Crime (Felcc) chegaram ao local para colher depoimentos e investigar o incidente.

Juan Carlos Campero, o promotor responsável pelo caso, afirmou aos meios de comunicação locais que "não houve danos materiais nem pessoais" e acrescentou que "a votação está ocorrendo normalmente".

Rodríguez é o candidato de esquerda mais bem posicionado nas pesquisas, ficando entre o terceiro e o quarto lugar, atrás dos opositores Samuel Doria Medina, da aliança Unidade, e do ex-presidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), da aliança Livre, que poderiam disputar um inédito segundo turno.

O candidato da aliança Popular era considerado o herdeiro político do ex-presidente Evo Morales (2006-2019), mas decidiu se candidatar por conta própria, o que fez o ex-governante qualificá-lo como "traidor".

Mais de 7,5 milhões de pessoas são esperadas nas urnas em território boliviano para eleger o presidente, o vice-presidente e os parlamentares do Legislativo, e outros 369.308 cidadãos votarão no exterior.