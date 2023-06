EUA vão cooperar com Índia na inovação de tecnologias, semicondutores e IA, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou que o país deve expandir sua cooperação com a Índia na inovação de tecnologias, suprimentos de semicondutores e produção de inteligência artificial (IA). A declaração aconteceu nesta quinta-feira, 22, em pronunciamento conjunto com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Segundo os líderes, os Estados Unidos devem expandir investimentos para aprimorar o comércio bilateral com a Índia.

Investimento e infraestrutura

O premiê indiano revelou que, durante reuniões e encontros nos EUA, fechou acordos de investimentos de infraestrutura com as empresas Google, General Eletric e Micron, esta última recentemente sancionada pelo governo da China.

"Decidimos que vamos criar uma cadeia de oferta bilateral segura e confiável", afirmou Modi. "Os EUA são o nosso maior parceiro comercial e hoje marcamos um novo começo."

Crise climática e defesa militar bilateral

Biden e Modi também comentaram sobre a intenção de ampliar esforços conjuntos em iniciativas para combater a crise climática e em fortalecer a defesa militar bilateral. Com relação à transição verde, Biden destacou que os EUA têm ampliado investimento para ajudar países em desenvolvimento a crescer sem aumentar as emissões de carbono, citando como exemplo os recursos destinados para o Fundo Amazônia, no Brasil.

Comentando sobre a guerra na Ucrânia, Modi afirmou que a Índia está disposta a "fazer de tudo para garantir a paz" no país e no mundo.

Questionados sobre a resistência do partido de Biden em apoiar a parceria com a Índia diante de violações de direitos humanos pelo governo Modi, ambos os líderes reforçaram que os países "compartilham os mesmos valores democráticos".