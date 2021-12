Estados Unidos registra recorde de casos diários de covid-19

O número médio de casos diários de covid-19 nos Estados Unidos atingiu um recorde de 258.312 nos últimos sete dias, mostrou um levantamento da Reuters nesta quarta-feira, à medida que autoridades americanas avaliam o impacto da variante ômicron, que é mais transmissível.

O pico anterior para a média móvel de sete dias foi de 250.141 casos, registrado em 8 de janeiro deste ano.

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), Rochelle Walensky, em uma rodada de entrevistas na televisão, disse estar atenta ao volume de casos no país e seu potencial impacto sobre agentes da saúde.

Embora haja alguns dados de outros países que mostram menos sintomas graves com a ômicron, é muito cedo para dizer qual pode ser seu impacto nos Estados Unidos, especialmente devido às taxas de vacinação desiguais, disse ela à rede MSNBC.

"Podemos ter muitos, muitos mais casos e, portanto, ainda podemos ver muitos casos graves da doença nos hospitais", disse Walensky.

"O que estou focada agora é ter certeza de que podemos superar esse pico da ômicron, que o façamos com o mínimo de hospitalização e doenças graves", acrescentou ela, destacando as vacinas e doses de reforço contra covid-19 como as principais ferramentas para conter as infecções.

"Estamos observando e prevendo ainda mais casos dessa variante ômicron", mesmo que muitos deles sejam leves, disse ela separadamente à CNN americana.