Espanha anuncia 1 bilhão de euros em ajuda militar à Ucrânia em 2025

O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira, durante seu discurso na cúpula de apoio à Ucrânia realizada em Kiev, que oferecerá à Ucrânia “um novo pacote de assistência militar no valor de 1 bilhão de euros em 2025”.

Sánchez também reafirmou o apoio da Espanha à "plena soberania da Ucrânia" e afirmou que "somente a Ucrânia pode decidir" seu próprio futuro. “A Ucrânia deve estar na mesa de negociações”, declarou.

O mandatário espanhol acrescentou que uma “paz sustentável” só seria alcançada se a Europa participasse nas negociações, e alertou contra a possibilidade de o fim da guerra permanecer “simplesmente um cessar-fogo”.

Sánchez também expressou o compromisso de seu governo com as aspirações da Ucrânia de ingressar na UE, e disse que promoveria a participação de empresas espanholas na reconstrução do país invadido pela Rússia.

“Temos meses difíceis pela frente, mas estou convencido de que no final deste período terrível a liberdade e a democracia prevalecerão sobre a violência e a arbitrariedade”, disse o líder socialista, que também elogiou “a coragem” dos ucranianos e declarou que os “crimes de guerra” russos não podem ficar impunes.