Embarcação humanitária resgata 90 migrantes no Mediterrâneo neste fim de semana

A embarcação humanitária da ONG SOS Mediterranée, Ocean Viking, resgatou neste domingo (26) 75 migrantes que estavam em "uma embarcação inflável sobrecarregada e em perigo" em águas líbias, aumentando para 90 o número de sobreviventes a bordo, indicou a ONG em comunicado.

Entre os resgatados neste domingo, "nenhum dos quais possuía coletes salva-vidas, estão 34 menores desacompanhados, quatro mulheres grávidas, oito crianças e um bebê de 9 meses", detalhou a ONG sediada em Marselha, no sul da França.

Na sexta, o Ocean Viking já havia resgatado 15 pessoas "que estavam em perigo em uma embarcação de fibra de vidro em águas internacionais em frente à Líbia", indicou a SOS Mediterranée. Estes resgatados também não levavam coletes salva-vidas.

Com a ação deste domingo, o número de resgatados a bordo da embarcação humanitária, fretada pela ONG em associação com a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, chega a 90.

Cerca de 17.000 pessoas cruzaram o Mediterrâneo Central desde o início deste ano, segundo Ministério do Interior italiano.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), pelo menos 1.553 pessoas perderam a vida ou desapareceram no Mediterrâneo em 2021.