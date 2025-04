Em meio a tarifaço de Trump, exportações chinesas sobem 12,4% em março e superam projeções

A China anunciou, nesta segunda-feira, 14, que suas exportações dispararam 12,4% em março, em relação ao mesmo mês do ano anterior, superando as expectativas, num momento em que Pequim enfrenta as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O resultado é mais que o dobro dos 4,6% projetados em uma pesquisa da agência financeira Bloomberg. Já as importações, no mesmo período, caíram 4,3%, segundo informou a Administração Geral de Alfândegas da China.

O gigante asiático estabeleceu em março uma meta ambiciosa de 5% de crescimento anual, com a promessa de fazer da demanda interna o principal motor da economia.

A segunda maior economia do mundo ainda enfrenta um consumo fraco e uma prolongada crise de endividamento no setor imobiliário.

Além disso, sua recuperação frágil está sob pressão devido à guerra comercial provocada pelas tarifas de Trump.