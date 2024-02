Eleições em El Salvador: Bukele se declara vencedor antes mesmo da apuração final

Apesar do Supremo Tribunal Eletoral ainda não ter divulgado os resultados finais, Nayib Bukele se declarou reeleito à presidência de El Salvador neste domingo, 4. Resultados parciais na madrugada desta segunda-feira, 5, apontam que o atual presidente conta com 83% dos votos com 31% dos votos apurados.

Bukele foi à rede social X, antigo Twitter, se declarar reeleito e adicionou que seu partido, Nuevas Ideias, conquistou 58 assentos de 60 na Assembleia Legislativa. "É um recorde em toda a história democrática do mundo", escreveu. Ele também foi à sacada do Palacio Nacional celebrar.

"A oposição foi pulverizada", disse Bukele aos seus apoiadores. "El Salvador passou de ser o país mais inseguro para o mais seguro. Agora, nos próximos cinco anos, esperem para ver o que vamos fazer", acrescentou.

A vitória do Nuevas Ideias significa que Bukele exercerá um poder sem precedentes e terá a capacidade de reformar a constituição de El Salvador, o que seus oponentes temem resultar na eliminação dos limites de mandato. Opositores teme que ele se inspire no vizinho nicaraguense Daniel Ortega, e tente governar vitaliciamente. Ele já concorreu à reeleição com base em uma decisão do Tribunal Supremo Eleitoral, embora isso não seja permitido na Constituição de El Salvador.

Horas antes, o otimista Bukele realizou uma coletiva de imprensa e disse que seu partido precisava de todo o apoio possível para manter sua luta contra as gangues e continuar remodelando El Salvador. "Então, se já superamos nosso câncer, com metástases que eram as gangues, agora só precisamos nos recuperar e ser a pessoa que sempre quisemos ser", disse Bukele.

Quem é Bukele

Nayib Bukele, que chegou ao poder em 2019, ficou famoso por sua estratégia de segurança, sob a qual as autoridades suspenderam as liberdades civis para prender mais de 75.000 salvadorenhos, 1% da população, sem processos judiciais. As detenções levaram a uma acentuada queda nas taxas de homicídios em todo o país. El Salvador já foi um dos países mais perigosos do mundo.

Ele também usou a supermaioria de seu partido Nuevas Ideas na assembleia legislativa para lotar os tribunais com aliados e reformar instituições estatais, solidificando seu controle sobre partes-chave do governo. Ele também defendeu a introdução do Bitcoin como moeda em El Salvador, recebendo críticas do Fundo Monetário Internacional (FMI).