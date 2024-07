Incêndio no Aeroporto JFK deixa ao menos 9 feridos, e quase mil pessoas são evacuadas, em Nova York

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas após um breve incêndio no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, na manhã de quarta-feira, resultando na evacuação de centenas de pessoas e em dezenas de voos enfrentando atrasos ou cancelamentos, de acordo com autoridades locais. As operações normais foram retomadas no final da manhã.

O Corpo de Bombeiros de Nova York disse em um comunicado à Forbes que um incêndio envolvendo uma escada rolante no Terminal 8 do JFK foi relatado por volta das 7h, no horário local, e nove pessoas sofreram ferimentos leves.

Steve Burns, porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, disse à Forbes que quatro pessoas foram hospitalizadas com ferimentos sem risco de vida, e cerca de 960 pessoas foram evacuadas para outra parte do terminal.

O terminal retomou as operações normais às 8h15 e a causa do incêndio está sob investigação, disse Burns.

American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Qantas e Qatar Airways voam do Terminal 8, entre outras companhias aéreas — cerca de 37 voos foram atrasados ​​ou cancelados, de acordo com o rastreador de voos do aeroporto.