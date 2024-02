Donald Trump vence primárias da Carolina do Sul contra Nikki Haley

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrotou a adversária republicana Nikki Haley, neste sábado, 24, na primária da Carolina do Sul. Com 95% dos votos apurados, Trump tinha 59,8% e Haley, 39,5%. Trump já venceu em Iowa, New Hampshire e Nevada.

Trump já esperava vencer por ampla margem as primárias republicanas. "Precisamos do seu voto para salvar os Estados Unidos", afirmou o ex-presidente para mobilizar os eleitores do estado do sudeste do país.

Apesar de seus problemas jurídicos, Donald Trump, 77 anos, é o grande favorito na corrida pela indicação republicana, que designará o candidato para as eleições presidenciais de novembro.