Diretor da Nasa anuncia comissão para investigar 'tantas suspeitas de alienígenas'

O diretor da Nasa, Bill Nelson, anunciou que um comitê de cientistas está preparando um relatório que esclarecerá as "muitas suspeitas sobre alienígenas". O resultado, afirmou ele nesta quinta-feira durante uma visita oficial em Buenos Aires, estará pronto em agosto.

Ex-congressista da Flórida e veterano do Exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, Nelson, de 80 anos, esteve nos últimos dias na Argentina durante uma turnê pela América do Sul. Ele também passou pelo Brasil e terminará na Colômbia na próxima semana.

Em Buenos Aires, ele se encontrou com o presidente para oficializar a adesão do país aos esforços internacionais para enviar astronautas à lua novamente em 2025. O país sul-americano é o 28º a assinar os acordos Artemis, um plano de "exploração pacífica" da Via Láctea.

O tratado, no entanto, ficou em segundo plano diante do debate cada vez mais acalorado sobre os avistamentos de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos. Bell Nelson, que está à frente da Nasa desde 2021, procurou acalmar os ânimos.

Ocultamento de informações do Pentágono

Nesta quarta-feira, durante uma sessão no Congresso dos Estados Unidos, um ex-oficial de inteligência acusou o Pentágono de ocultar naves de origem extraterrestre e "restos não-humanos". Segundo David Grusch, "os avistamentos não são raros e nem isolados".

A fala de Grusch, que é ex-membro da Força Aérea, conseguiu uma rara harmonia entre republicanos e democratas na Câmara: legisladores dos dois partidos pediram que o governo acabe com o sigilo sobre os avistamentos de objetos não identificados.

