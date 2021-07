Criador da Amazon, Jeff Bezos faz últimos testes antes de viagem ao espaço

O bilionário norte-americano Jeff Bezos e seus três colegas de tripulação participaram de um treinamento neste domingo, 18, em preparação para o primeiro vôo espacial de sua empresa, Blue Origin, planejado para a próxima terça-feira.

O lançamento suborbital de um local nas planícies do deserto do oeste do Texas será um teste crucial para o foguete New Shepard, novo combo de foguete e cápsula de 18,3 metros de altura, totalmente autônomo da Blue Origin, que é crucial para que Bezos explore o potencialmente lucrativo mercado de turismo espacial.

A viagem, planejada para durar 11 minutos a partir da Plataforma de Lançamento Um, deve incluir a pessoa mais velha a ir ao espaço - a aviadora pioneira de 82 anos Wally Funk - e a mais nova, o estudante de física de 18 anos Oliver Daemen. Ao lado deles estarão Bezos, fundador e presidente do conselho da Amazon e seu irmão, Mark Bezos.

A missão será o primeiro voo não pilotado ao espaço com uma equipe totalmente civil. A Blue Origin, que não vai ter nenhum de seus astronautas ou funcionários treinados a bordo, demonstrou confiança em um comunicado neste domingo.

"Não estamos trabalhando neste momento em qualquer problema em aberto e o New Shepard está pronto para voar", disse o diretor de voo, Steve Lanius, acrescentando que a previsão do tempo parece favorável para a decolagem prevista para às 10h (horário de Brasília).