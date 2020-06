Coronavírus: 24 crianças testam positivo após novo surto em Vermont

As autoridades de saúde de Vermont identificaram um recente surto de coronavírus afetando 62 pessoas, incluindo 24 crianças, publicou o site americano Independent.

Os casos foram identificados no domingo. A idade média dos novos pacientes é de 21 anos, já que pessoas entre 1 e 64 anos foram contaminadas. Um em cada cinco infectados relatou sintomas, embora a maioria não soubesse que estava com o vírus. As autoridades de saúde não relataram hospitalizações ou mortes, mas esperam que o número de casos continue aumentando nos próximos dias.

Embora o estado americano esteja passando por um aumento em novos casos, a taxa de casos positivos permanece relativamente baixa, de acordo com o comissário de saúde de Vermont, Mark Levine. Pelo menos 895 pessoas se recuperaram e 55 morreram. O número de mortos no estado permaneceu estagnado por várias semanas.

Localizado na região da Nova Inglaterra, Vermont é o segundo estado menos populoso dos Estados Unidos e é a região mais rural do país.

As autoridades estão trabalhando para determinar os vínculos entre os casos. O aumento no número de contaminações pela covid-19 chega quando o estado começa a reabrir algumas atividades, incluindo esportes recreativos que estão programados para ser retomados em 15 de junho.

Na segunda-feira, os restaurantes e bares de Vermont foram autorizados a retomar os assentos com 25% de sua capacidade e com o distanciamento físico entre as mesas. As viagens interestaduais estão sendo reabertas para outras partes da região.

O comissário de saúde pediu aos residentes que “continuem a tomar as mesmas precauções que aconselhamos durante todo esse tempo.”